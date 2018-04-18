«Арго» поможет застрявшим в ледоход хабаровчанам

Сегодня, 18 апреля, хабаровские спасатели отрабатывали навыки эвакуации людей, которые в сложной паводковой ситуации могут быть отрезаны от внешнего мира.

Как сообщил корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» с места событий, для масштабных манёвров с участием ста человек, специальных катеров и вертолёт выбрали безымянный островок на протоке Амурская напротив села Корсаково-2. Сперва играющих роль «робинзонов» из числа сотрудников МЧС , переодетых в гражданку, вместе с журналистами забросили на топкий клочок суши. Там и пришлось ждать условной помощи. В условиях ещё не завершившегося ледохода, эвакуировать людей возможно только на особом судне на воздушной подушке «Арго».

— В данной тренировке представлена ситуация, что группа людей якобы перешла по льду на остров, а лёд тронулся, — объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» электромеханик группы плавсредств МЧС Сергей Попков . — В реальной жизни нам уже приходилось спасать на нашем «Арго» двух подростков, которые в районе арены «Ерофей» плыли на льдине. Поступил сигнал, вовремя среагировали, на судне на воздушной подушке добрались до них, сняли со льдины, живыми и невредимыми доставили на берег и передали родителям. В межсезонье, как сейчас только такой транспорт, как «Арго», и спасает. Другие катера во время ледохода просто не способны пройти. Наше судно идёт и по льду, и по песку.

Помимо спасения людей «Арго» этой весной уже доставлял избирательную комиссию для досрочного голосования на острове Большой Уссурийский, а также пожарных инспекторов для профилактической работе по палам среди островитян и дачников там же. Как рассказали спасатели, сейчас это единственное подобное судно на воздушной подушке, которое есть в гарнизоне. Поэтому для помощи застрявшим во время паводков людям приходится использовать и более дорогостоящие вертолёты. Во время прошедших учений на протоке Амурская, авиаторы МЧС также отработали навыки десантирования и эвакуации таких граждан.

— Опасность паводков существует в Хабаровском крае, — отметил начальник отдела гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по региону Андрей Прокопенко. — Основной мониторинг мы осуществляем за тремя реками: Хор, Тумнин и Уда. Именно на них более всего велик образования ледовых заторов и возникновения паводков. Сейчас мониторинговая группа МЧС работает на реке Хор, контролируется прохождение ледохода. Затем будем работать на Тумнине, и самой последней из опасных рек вскроется Уда в Тугуро-Чумиканском районе. Прогноз по весенней паводковой обстановке на Амуре Дальневосточный УГМС даёт благоприятный.