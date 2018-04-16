Ещё
Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 100 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 100 млн рублей 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Прокуратура города Королёва выявила наличие задолженности по оплате заработной платы на сумму свыше 100 миллионов рублей в ООО «ПКФ Стройбетон». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Руководству компании были внесены представления, в ходе рассмотрения 5 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Организация и Генеральный директор ООО «ПКФ Стройбетон» привлечён к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
В материале говорится о дисквалификации руководителя ООО «ПКФ Стройбетон» сроком на один год по решению мирового судьи 87 судебного участка Королёвского судебного района. Также в производстве следственного органа находится уголовное дело, возбуждённое по материалам прокурорской проверки по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).
На данный момент, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность по оплате труда в ООО «ПКФ Стройбетон» в общей сумме более 100 млн рублей погашена.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем ООО «ПКФ Стройбетон» является Погосян Самвел Юраи, он также числится среди учредителей организации с долей в уставном капитале в 40%, также учредителями выступают Погосян Оганес Юрикович (20%) и Погосян Ашот Юраевич (40%), доля которого переходит в порядке наследования.
Вести Подмосковья: последние новости
Первую в Подмосковье точку буккроссинга открыли в Одинцове Назначен новый прокурор в Клинскую городскую прокуратуру Сколько заработали сенаторы от Подмосковья в 2017 году?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии257
Трамп предъявил России новое обвинение363
Ответ США признали губительным для россиян171
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки523
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение