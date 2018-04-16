Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 100 млн рублей

Прокуратура города Королёва выявила наличие задолженности по оплате заработной платы на сумму свыше 100 миллионов рублей в ООО «ПКФ Стройбетон». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Руководству компании были внесены представления, в ходе рассмотрения 5 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Организация и Генеральный директор ООО «ПКФ Стройбетон» привлечён к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В материале говорится о дисквалификации руководителя ООО «ПКФ Стройбетон» сроком на один год по решению мирового судьи 87 судебного участка Королёвского судебного района. Также в производстве следственного органа находится уголовное дело, возбуждённое по материалам прокурорской проверки по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

На данный момент, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность по оплате труда в ООО «ПКФ Стройбетон» в общей сумме более 100 млн рублей погашена.