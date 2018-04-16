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А вы знали, что у куклы Барби есть фамилия?
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А вы знали, что у куклы Барби есть фамилия? 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Оказывается, Барби — это вовсе не просто сокращение от Барбара и все. У самой известной в мире куклы есть полное имя, которое, к слову, было у нее с самого начала, просто мало кто об этом знал. Поэтому, когда в День братьев и сестер в Америке официальный аккаунт куклы опубликовал пост с именем и фамилией Барби, многие пользователи оказались в шоке.
А зовут красотку, как выяснилось, Барбара Миллисент Робертс. В 1959 году это имя придумала соосновательница компании Mattel Рут Хэндлер. Имя Барбара возникло в честь ее дочки, а второе имя и фамилия — сами по себе. Но со временем, конечно же, все начали использовать только сокращение Барби, которое стало практически нарицательным.
Многие пользователи твиттера, которые в детстве с удовольствием играли с этой куклой, были в шоке от того, что у нее оказалось такое длинное имя. Некоторые считали, что фамилия Барби — Долл (Doll), некоторые даже не задумывались о том, что у игрушки может быть фамилия. Ну что ж, теперь можно смело говорить детям, что вы едете в магазин за новой Мисс Робертс, как бы странно это ни звучало.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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