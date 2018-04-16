Около 12 тысяч деревьев высадили в День древонасаждения в Ростове-на-Дону

Около 12 тысяч деревьев и более 16 тысяч кустарников высажено в День древонасаждения в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, праздник «День древонасаждения» состоялся в донской столице 14 апреля и собрал около 14 тысяч человек.

По данным городских властей, наиболее активное участие в посадках зеленых насаждений приняли жители и организации Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского и Пролетарского районов.

Напомним, в 2018 году День древонасаждения был совмещен с общегородским субботником, участие в котором приняли более 54 тысяч человек.

В ходе мероприятия с территории города вывезено свыше 2000 тонн отходов.