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Около 12 тысяч деревьев высадили в День древонасаждения в Ростове-на-Дону
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Около 12 тысяч деревьев высадили в День древонасаждения в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 12 тысяч деревьев и более 16 тысяч кустарников высажено в День древонасаждения в Ростове-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, праздник «День древонасаждения» состоялся в донской столице 14 апреля и собрал около 14 тысяч человек.
По данным городских властей, наиболее активное участие в посадках зеленых насаждений приняли жители и организации Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского и Пролетарского районов.
Напомним, в 2018 году День древонасаждения был совмещен с общегородским субботником, участие в котором приняли более 54 тысяч человек.
В ходе мероприятия с территории города вывезено свыше 2000 тонн отходов.
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