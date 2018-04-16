Пьяные драки, «совок» и развод: жалобы вахтовиков на скандальный проект «Ямал-СПГ» не утихают

Про драки

Анатолий Белоусов (здесь и далее имена героев изменены): «Работаю на предприятии „СеверТрансСтрой“. График рваный: когда два месяца на вахте, один — дома, а когда и пять месяцев на вахте. Если женат, то про семью можно забыть. Живем в комнатах по 14 человек. Десять из них смотрят дебильные сериалы по НТВ и „России 2“. Это очень напрягает, так как телевизор в комнате только один, а выбор программы определяется большинством. Конечно, и конфликты бывают, как без этого. 14 озлобленных мужчин в одной комнате — это же надо ужиться. И драки были, пьяные в том числе. На вахтах по правилам пить нельзя, но раньше такого контроля со стороны ЧОП не было. Можно было спокойно сходить в магазин и купить ящик коньяка или водки. Как-то был случай, что местные — ненцы — привезли несколько ящиков водки. Тогда напились все. Передралась добрая половина личного состава, но в итоге никто не попался. Сейчас на Сабетте с этим строже — пьют только начальники отделов. Их, конечно, никто не трогает».

Про зарплату

Михаил Ганьжин: «Я работал на подрядчика „Велесстрой“ год назад. Зарплаты, действительно, маленькие. Я имею высшее образование и трехлетний опыт работы. Но там на это всем плевать. За 330 часов в месяц моя зарплата была 45 тысяч рублей. Лекарств там не дают, не уважают, не ценят, да еще и постоянно лишают честно отработанных часов. Больше туда не поеду. Я завидовал людям, которые собирали леса за 60 тысяч в месяц. В комнате из трех блоков жило по 18 человек. Это еще не так страшно, потому что хотя бы работали в разные смены. Самое ужасное — это работа без выходных по 12 часов в ночь. По часу до смены и после надо стоять в очередях в робе в столовую. За 80 смен я отдыхал только пять дней на условном больничном, за который не дали ни копейки».

Про штрафы

Иван Симаков: «Работаю на „Велесстрой“. Живем по шесть человек. В тесноте, да не в обиде. Есть нормальные люди, а есть те, кому хочется врезать хорошенько. Но тут драться нельзя. Сразу депортируют, зарплату не дадут или оштрафуют сильно. Тут за все штрафуют. Бригадиры могут за мелкие провинности вычесть часы работы. А если им огрызаешься, то вообще уволят».

Про обман

Илья Подлужный: «Компания „Ямал-СПГ“ позиционирует „прозападный менеджмент“, но на самом деле это „совок“ и развод. Меня отбирали на инженера как в космос: смотрели опыт работы, проверяли знание английского. Кадровое агентство запрашивала справки с прошлой работы. Потом проходил медкомиссию. Договорились на высокую зарплату, так как на Севере — вредные производственные условия, тяжелый климат, невозможность экстренно вернуться на землю, отсутствие квалифицированной медицинской помощи. Но на самом деле табель делают так, чтобы не платить за переработки. Окончательный контракт я увидел непосредственно перед вылетом. Зарплата формируется таким образом, что трудно заранее спрогнозировать свой доход. В расчет берется часовая базовая ставка, а на нее идут надбавки. В итоге оказывается обычный московский оклад».

Про магазины

Федор Лемешев: «Работаю в ООО „УТТиСТ-Бурсервис“, это не „Ямал-СПГ“. 40 км в тундру от Сабетты. Но у нас магазинов нет, поэтому за продуктами мы ездим на Сабетту. А там — цены бешеные, а полки — пустые. В том году видел сало по 1750 р/кг… Поэтому стараемся привозить побольше из дома. Хотя это тоже проблема — на самолет не пускают с весом более трех кг. Особенно не хватает кисломолочной продукции и овощей — и не купить, и хранить негде. Еще приходится брать с собой много лекарств. На Сабетте медпункт есть, но если что-то серьезное, то не справляются. Санбортом вывозят».

На предприятиях молчат

Надо сказать, к работе предприятий-подрядчиков «Ямал-СПГ», на которые жалуются вахтовики, есть и другие серьезные нарекания. Так, югорские налоговики вскрыли нарушения законодательства со стороны «СеверТрансСтрой». По их данным, организацией был создан формальный документооборот с рядом контрагентов. В итоге бюджет Югры недополучил десятки миллионов рублей. Арбитражный суд округа уже подтвердил претензии налоговой на сумму порядка 100 миллионов. Кроме того, кредиторы уже заявили о крупных долгах «СеверТрансСтрой». В частности, банк «Российский капитал» предъявил претензии на 350 млн В отношении «СеверТрансСтрой» уже введена первая стадия банкротства — процедура наблюдения.

Еще скандальнее выглядит ситуация в компании «Велесстрой», где регулярно происходят ЧП на производстве с человеческими жертвами. Очередная трагедия произошла 12 сентября прошлого года. При подкачке колеса автомобиля-бетоносмесителя произошел разрыв автошины, в результате чего погиб рабочий. Известно о трагедии стало только после того, как его коллеги сообщили об этом в соцсетях.

«ФедералПресс» не удалось дозвониться ни до «СеверТрансСтрой», ни до «Велесстрой». Ни стали комментировать ситуацию и в пресс-службе «Новатэка» , которому подконтролен проект «Ямал-СПГ». Газовая компания проигнорировала официальный запрос корреспондента, несмотря на то, что она, согласно закону, должна была ответить в течение семи дней. Вопросы были отправлены 3 апреля, но ответ до сих пор не пришел.

На личном контроле Кобылкина

О недобросовестных подрядчикам проекта «Ямал-СПГ» говорил и губернатор автономного округа Дмитрий Коблыкин в эксклюзивном интервью «ФедералПресс». Он сообщил, что лично возглавляет антикризисный штаб, который контролирует ситуацию с подрядчиками-должниками, работающими на Сабетте.

«К сожалению, они есть, но не глобальные (долги подрядчиков перед вахтовиками — прим.ред.), — признал Дмитрий Коблыкин. — Это небольшие средства, «зависшие» на счетах недобросовестных субподрядных организаций чаще с пропиской за пределами нашего региона. Вины генерального заказчика «Ямал СПГ» в сложившейся ситуации нет — организация рассчитывается в установленные сроки. Проблемы в субподрядчиках. Все они внесены в «черный список», удается принимать меры совместно с уполномоченными структурами даже в других субъектах федерации. Мы также вышли с предложением ввести норму запрещающую собственникам таких предприятий-должников заниматься этой деятельностью. Потому что в отличие от рабочих, топ-менеджеры и собственники деньги себе платят. Но так работать нельзя».

ФОТО предоставлены работниками вахтовым методом.