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Как иностранцы смогут экономить на покупках в России
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Как иностранцы смогут экономить на покупках в России
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Фото:
ТАСС
Система tax free начала работать в
Москве
и
Петербурге
12 апреля. С 13 апреля вернуть уплаченный НДС могут иностранные граждане, вылетающие из
Сочи
.
Мария Селиванова
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