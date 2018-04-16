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Как иностранцы смогут экономить на покупках в России
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Как иностранцы смогут экономить на покупках в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Система tax free начала работать в Москве и Петербурге 12 апреля. С 13 апреля вернуть уплаченный НДС могут иностранные граждане, вылетающие из Сочи.
Мария Селиванова
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