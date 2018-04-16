В четвертый раз прошел Международный Форум Автомобилестроения республики Татарстан

В четвертый раз прошел Международный Форум Автомобилестроения республики Татарстан С 28 по 30 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка» при поддержке международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для автосервиса Automechanika в четвертый раз прошел Международный Форум Автомобилестроения республики Татарстан — TIAF supported by Automechanika 2018.

Организаторами Форума выступили Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ), Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Российское представительство Messe Frankfurt GmbH и ОАО «Казанская ярмарка».

Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Камильевич Нигматуллин отметил: «Сегодня Татарстан является одним из ведущих промышленных центров РФ . Выбор Татарстана для проведения форума свидетельствует о большом потенциале республики в автомобильной промышленности. В РТ запускаются новые производства, растет локализация компонентов и автоузлов, сформирован целый автомобильный кластер».

В рамках Форума состоялись пленарное заседание, рабочие сессии с признанными экспертами отрасли, бизнес-встречи с закупщиками от автопроизводителей и дискуссии по самым актуальным вопросам развития российского автопрома. В работе Международного Форума TIAF supported by Automechanika 2018 приняли участие более 270 делегатов из разных стран и регионов России.

Работу Форума открыли заседанием на тему «Анализ текущего состояния рынка и прогнозы развития», а также сессией на тему «Инновации в автомобильной промышленности: обзор и тренды» с участием заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдара Мингалеева. Ключевые темы: «Государственная поддержка автомобильной отрасли: насколько эффективны принимаемые меры?»; «Автомобильная промышленность в республике Татарстан: успехи, вызовы, новые проекты; стратегия развития автопрома в России до 2025 года — ставка на инновации; стратегия экспорта». 29 марта вопрос локализации производства был рассмотрен со стороны поставщиков и закупщиков.

Руководители крупных российских компаний, директора и представители зарубежных гигантов автомобильной индустрии обсудили влияние текущей ситуации на реализацию соглашений о промышленной сборке, проблемы локализации при отсутствии рынка, а также новые проекты и планы по дальнейшей локализации производства. В рамках Форума была организована секция Science Slam Industry — Международный формат популяризации результатов научных исследований в промышленности (автомобилестроении). Второй день Форума завершился одним из ключевых мероприятий программы — B2B-встречами с директорами по закупкам крупнейших автомобилестроительных компаний.

Промышленный кластер республики Татарстан Формат прямых переговоров позволил участникам наладить эффективные контакты для дальнейшего развития бизнеса. Традиционно Форум TIAF supported by Automechanika сопровождала выставочная экспозиция, на которой были представлены разработки ведущих автопроизводителей, производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования для обслуживания автомобилей из России, Турции Китая . Помимо автокомпонентов на выставке были представлены грузовые и легковые автомобили, автобусы от крупнейших автопроизводителей и дилеров России. Среди них были и новинки: ООО РБА-Казань (автобус ПАЗ 320435 -04 Vector Next доступная среда), ОАО РИАТ (Специальный автомобиль МАРС (многофункциональный автомобиль для ремонта сетей).

Второй год подряд в рамках выставочной экспозиции Форума TIAF supported by Automechanika 2018 была представлена национальная экспозиция китайских производителей автомобильных компонентов. Около 100 компаний из Китая продемонстрировали тормозные камеры и диски, фильтры, кондиционеры, радиаторы, коробки передач и запасные части к ним, фары, стеклоочистители, катушки зажигания и многое другое.