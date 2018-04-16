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Завершается создание региональной интерактивной карты рекламных мест
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Завершается создание региональной интерактивной карты рекламных мест 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области продолжается работа по наведению порядка в сфере размещения наружной рекламы.
— Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области реализует комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений требований по размещению наружной рекламы на территории региона, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. — Одновременно с этим совместно с администрациями муниципальных образований идет корректировка схем размещения наружной рекламы с учетом требований законодательства и устранения нарушений в рамках выданных предписаний.
На сегодня сотрудниками ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» в регионе выявлено 1937 рекламных конструкций, из них 1041 — в Ярославле. 86 процентов объектов уже нанесено на интерактивную карту рекламных мест Ярославской области. В данный момент идет работа по внесению графического и текстового описания рекламных мест. Работы по заполнению карты планируется завершить к концу мая.
— Создание интерактивной карты рекламных мест на территории муниципальных образований Ярославской области позволит сделать деятельность на рынке наружной рекламы более прозрачной и для предпринимательского сообщества, и для контрольных органов, — пояснил заместитель директора ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» Алексей Ковинский. — Кроме того, с помощью карты любой гражданин или потенциальный инвестор сможет найти в общедоступном формате всю информацию об установленных рекламных конструкциях и о законных местах для размещения рекламы.
Получить консультацию по вопросам размещения наружной рекламы на территории Ярославской области можно, обратившись к специалистам ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» по телефону (4852) 40-08-28.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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