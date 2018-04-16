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Компактный город и квартал как единица планирования. Принципы комплексного развития территорий — уже в сети
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Компактный город и квартал как единица планирования. Принципы комплексного развития территорий — уже в сети 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Новые правила развития городских территорий разработаны КБ «Стрелка» по заказу Дом.рф в 2017 году. Первая книга посвящена принципам оптимального современного жилья и городской среды.
Читатели могут ознакомиться с общим подходом к определению ключевых направлений повышения качества среды в городах России. Исследования и выводы могут быть согласованы с профильными ведомствами и научными институтами.
«Свод принципов комплексного развития городских территорий» поделен на три главы — «Качество городской среды», «Новые модели городской среды» и «Городской конструктор». В последней предлагаются конкретные шаги и практики благоустройства пространства.
Авторы отмечают, что новое жилье, которое строится в больших объемах, не отвечает современным требованиям. С продолжением урбанизации и переселения в города особенно важным становится фактор компактности — сочетания высокой плотности застройки при сохранении средней этажности. Сейчас этим принципам соответствуют только 8% всех городских территорий.
В документе выделены три основных сценария повседневной жизни — пригородный, городской и центральный. Все сценарии имеют свойственные только им особенности, которые должны быть учтены при проектировании жилой среды. В качестве основной единицы планирования предлагается квартал, размеры которого варьируются в зависимости от сценария жизни. Авторы предлагают перейти от микрорайонов к среднеэтажной застройке и качественным общественным пространствам со всеми необходимыми услугами в пешеходной доступности.
Современный город должен быть комфортным для передвижения: для этого необходимо развивать сеть перемещений, в которую входят модернизированная система общественного транспорта и пешеходные и велосипедные дорожки. Особое внимание уделяется центральной части города, где должна быть сосредоточена общественная жизнь. В документе предлагаются конкретные варианты устройства системы открытых пространств и озелененных территорий.
«Свод принципов комплексного развития городских территорий» — первая часть рекомендаций по проектам жилищного строительства. Документ, разработанный совместно с Минстроем России, закладывает основу для комплексного изменения существующих строительных нормативов.
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