Компактный город и квартал как единица планирования. Принципы комплексного развития территорий — уже в сети

Новые правила развития городских территорий разработаны КБ «Стрелка» по заказу Дом.рф в 2017 году. Первая книга посвящена принципам оптимального современного жилья и городской среды.

Читатели могут ознакомиться с общим подходом к определению ключевых направлений повышения качества среды в городах России . Исследования и выводы могут быть согласованы с профильными ведомствами и научными институтами.

«Свод принципов комплексного развития городских территорий» поделен на три главы — «Качество городской среды», «Новые модели городской среды» и «Городской конструктор». В последней предлагаются конкретные шаги и практики благоустройства пространства.

Авторы отмечают, что новое жилье, которое строится в больших объемах, не отвечает современным требованиям. С продолжением урбанизации и переселения в города особенно важным становится фактор компактности — сочетания высокой плотности застройки при сохранении средней этажности. Сейчас этим принципам соответствуют только 8% всех городских территорий.

В документе выделены три основных сценария повседневной жизни — пригородный, городской и центральный. Все сценарии имеют свойственные только им особенности, которые должны быть учтены при проектировании жилой среды. В качестве основной единицы планирования предлагается квартал, размеры которого варьируются в зависимости от сценария жизни. Авторы предлагают перейти от микрорайонов к среднеэтажной застройке и качественным общественным пространствам со всеми необходимыми услугами в пешеходной доступности.

Современный город должен быть комфортным для передвижения: для этого необходимо развивать сеть перемещений, в которую входят модернизированная система общественного транспорта и пешеходные и велосипедные дорожки. Особое внимание уделяется центральной части города, где должна быть сосредоточена общественная жизнь. В документе предлагаются конкретные варианты устройства системы открытых пространств и озелененных территорий.