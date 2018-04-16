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В Иркутской области сняли карантин по АЧС
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В Иркутской области сняли карантин по АЧС 

RT на русском 1 час назад
В Иркутской области сняли карантин по африканской чуме свиней, предусмотренный планом мероприятий по ликвидации очага вирусного заболевания в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда, а также в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Теперь жители Хомутовского муниципального образования вновь могут заниматься разведением и содержанием свиней.
В марте 2017 года на территории Иркутского района действовал режим чрезвычайной ситуации, связанный со вспышкой АЧС в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда. 25 марта были установлены ограничительные мероприятия на территории Приангарья.
«Весь комплекс ограничительных, административно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий был выполнен в кратчайшие сроки», — цитирует kp.ru пресс-службу областного правительства.
В январе 2018 года Newinform сообщало, что в Белгородской области обнаружили признаки АЧС.
RT на русском: последние новости
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