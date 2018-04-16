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Maersk откажет в перевозке грузов, связанных с лицами из санкционного списка США
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Maersk откажет в перевозке грузов, связанных с лицами из санкционного списка США 

Прайм 56 минут назад
Одно из подразделений датской компании A. P. Moller-Maersk A/S — Maersk Line, которое специализируется на контейнерных перевозках, заявила о намерении прекратить доставку и прием платежей за перевозку грузов от компаний, связанных с попавшими под санкции США бизнесом либо предпринимателями. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на разосланное клиентам уведомление.
Как отмечается в сообщении, американские санкции вводят запрет на использование американских судов и портов для перевозки грузов, связанных с компаниями или физическими лицами, которые попали в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN) финансового ведомства США.
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