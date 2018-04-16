Волгоградские депутаты не исполняют закон по созданию «зеленого пояса»

Активисты регионального отделения ОНФ Волгоградской области провели заседание штаба, на котором обсудили ситуацию с исполнением федерального закона по возрождению «зеленого пояса» областного центра. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ОНФ, документ о лесопарковых зеленых поясах вступил в силу с 1 января 2017 года. В нем прописаны нормы по созданию вокруг и внутри российских городов особой зоны — «зеленого щита», который может включать в себя не только леса, но и рекреационные и водоохранные зоны, реки, озера и не только. Местные активисты ОНФ в октябре 2017 года вышли с инициативой в адрес региональной Общественной палаты о необходимости создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Волгограда . Были проведены слушания, на которых предложения общественников были одобрены, а соответствующее ходатайство направлено в областную Думу для исполнения. Однако до сих пор депутаты не приняли никакого решения по этому вопросу. По мнению экспертов Народного фронта, такая ситуация недопустима, поскольку ситуация с лесами города-героя катастрофическая.

«На сегодняшний день земли городских лесов всего на 40% покрыты деревьями, из которых 80% нуждаются в реконструкции. Реально покрыты растительностью только 10% территорий», — говорят общественники. Причинами критической ситуации с городскими лесами являются пожары, несанкционированные свалки, вредители, самовольные рубка и строительство, а также скудное финансирование. На содержание городских лесов в год из бюджета выделяют всего восемь миллионов. До 2006 года эта сумма составляла 70 миллионов рублей. Последние пять лет не проводятся рубки ухода, культивация, районирование, отсутствуют системы профилактики борьбы с вредителями и подготовки посадочного материала. По словам члена регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константина Глушенка, область сильно отстает по срокам исполнения федерального закона о «зеленом поясе». «Думское решение должно было быть принято не позднее декабря 2017 года», — отметил он.