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Регулярные авиарейсы свяжут Читу с селами на юго-западе Забайкалья
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Регулярные авиарейсы свяжут Читу с селами на юго-западе Забайкалья 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 16 апреля. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы свяжут в 2018 году Читу с селами Кыра, Красный Чикой и Менза, расположенными на юго-западе Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства территориального развития.
"Перевозка пассажиров по маршрутам Чита-Кыра и Чита — Красный Чикой — Менза включены в программу развития приграничных территорий Забайкальского края", — сказали в пресс-службе.
Полеты в село Кыра планируется осуществлять на самолетах L-410 и ТВС-2МС, в Красный Чикой и Мензу — на Ан-2 и ТВС-2МС. Билет в Кыру будет стоить 2,5 тыс. рублей, в Красный Чикой и Мензу — 3,5 тыс. рублей.
Райцентр Кыра находится в 455 км от Читы, на левом берегу одноименной реки. Второй райцентр, Красный Чикой, расположен в 561 км к юго-западу от Читы, в 186 км к югу от Красного Чикоя находится село Менза. Общее численность населения трех этих сел превышает 11,5 тыс. человек.
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