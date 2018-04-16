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И. Яровая внесла в Госдуму законопроект о возможности граждан общаться с судебными приставами онлайн
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И. Яровая внесла в Госдуму законопроект о возможности граждан общаться с судебными приставами онлайн 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить гражданам возможность общаться с судебным приставом в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе депутата. «Законопроект дает гражданину возможность без очередей, часов приема и массы других обременений напрямую общаться с судебным приставом в режиме онлайн: в электронном виде подавать ходатайства, заявления, видеть всю историю исполнительного производства, какие действия предпринял пристав для того, чтобы обеспечить исполнение решения суда и практическую защиту прав гражданина, их восстановление или взыскание в его пользу имущества, денежных средств», — приводятся в материале слова И. Яровой.
Предполагается, что проект повысит требования к судебным приставам, контролю за их работой. При этом, как отметила И. Яровая, взаимодействие пристава и гражданина через электронный кабинет возможно лишь при согласии гражданина. Также возможно направление извещений по SMS.
Законопроект поддержан Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и фракцией «Единая Россия».
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