И. Яровая внесла в Госдуму законопроект о возможности граждан общаться с судебными приставами онлайн

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить гражданам возможность общаться с судебным приставом в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе депутата. «Законопроект дает гражданину возможность без очередей, часов приема и массы других обременений напрямую общаться с судебным приставом в режиме онлайн: в электронном виде подавать ходатайства, заявления, видеть всю историю исполнительного производства, какие действия предпринял пристав для того, чтобы обеспечить исполнение решения суда и практическую защиту прав гражданина, их восстановление или взыскание в его пользу имущества, денежных средств», — приводятся в материале слова И. Яровой.

Предполагается, что проект повысит требования к судебным приставам, контролю за их работой. При этом, как отметила И. Яровая, взаимодействие пристава и гражданина через электронный кабинет возможно лишь при согласии гражданина. Также возможно направление извещений по SMS.