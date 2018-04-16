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Ко Дню Победы в парке Славы Автозаводского района восстановят освещение
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Ко Дню Победы в парке Славы Автозаводского района восстановят освещение 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В парке Славы Автозаводского района в ближайшие недели будет восстановлено освещение. Соответствующая договоренность есть у администрации и предприятия «Инженерные сети». Об этом сообщил глава района Александр Нагин в ходе совещания, посвященного подготовке к празднованию Дня Победы, информирует пресс-служба ведомства.
Как отметила начальник управления благоустройства и содержания дорог Евгения Дронова, к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории района запланированы и другие не менее масштабные работы. Так, на Старо-Автозаводском кладбище, а также в поселках Гнилицы, Нагулино, Новое Доскино, микрорайоне Доскино и на улице Политбойцов проведут косметический ремонт, подстригут кустарники, покрасят памятники и обелиски. В сквере Славы, на проспекте Ленина, улице Веденяпина, Южном шоссе, улице Гайдара и улице Ореховская будет выполнена побелка деревьев.
На площади имени Киселева, в сквере Славы и у памятника МиГ-17 оформят цветники из луковичных растений. До 1 мая 2018 года запланирован ремонт декоративной плитки, цветников, лавочек, урн на главной площади района. Кроме того, будут покрашены малые архитектурные формы в парке Славы. Силами «Группы ГАЗ» планируется выполнить косметический ремонт памятного знака «Танк-70» и монумента Вечный огонь. В честь Дня Победа центральные улицы и дворцовую площадь украсят флагами.
Ранее сообщалось, что мост через Кудьму в Кстовском районе откроют 26 мая.
Фото: wikimapia.org
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