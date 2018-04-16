В американской торговой палате рассказали об обращениях в связи с санкциями

"Да, очень много (обращений — ред.). В членах палаты у нас En+, у нас у самих вопросы, как быть. Многие компании сейчас изучают эти вопросы. Есть некоторое время, которое дается на то, чтобы привести работу в соответствие санкциям, пока мы только разбираемся", — отметил Родзянко.

"Я лично не очень доволен, и я думаю, что компании недовольны. Но никто нас особенно не спрашивает, не волнуется, насколько мы довольны. Конечно, это больше политика. Некий громкий, очень заметный сигнал", — продолжил собеседник агентства.

Добавление в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Согласно требованиям минфина США , американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, «Русале» и группе «ГАЗ» лицам вне юрисдикции США.

"То, что я слышал, с одной стороны действует запрет держать ценные бумаги компаний, с другой стороны — запрет торговать этими ценными бумагами, поэтому тот, кто держит оказывается в «замороженном» состоянии с этими позициями. Возможно, не до конца продумали этот механизм, потому что поставили людей в такую ситуацию. Обычно это не делается нарочно, скорее впопыхах. Мы сами стараемся разобраться до конца", — прокомментировал Родзянко.