Ещё
В американской торговой палате рассказали об обращениях в связи с санкциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американской торговой палате рассказали об обращениях в связи с санкциями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) получает много обращений в связи с санкциями США против РФ, введенными в начале апреля, компании пытаются разобраться в ситуации, рассказал РИА Новости глава AmCham Алексис Родзянко.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
"Да, очень много (обращений — ред.). В членах палаты у нас En+, у нас у самих вопросы, как быть. Многие компании сейчас изучают эти вопросы. Есть некоторое время, которое дается на то, чтобы привести работу в соответствие санкциям, пока мы только разбираемся", — отметил Родзянко.
"Я лично не очень доволен, и я думаю, что компании недовольны. Но никто нас особенно не спрашивает, не волнуется, насколько мы довольны. Конечно, это больше политика. Некий громкий, очень заметный сигнал", — продолжил собеседник агентства.
Добавление в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Согласно требованиям минфина США, американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, «Русале» и группе «ГАЗ» лицам вне юрисдикции США.
"То, что я слышал, с одной стороны действует запрет держать ценные бумаги компаний, с другой стороны — запрет торговать этими ценными бумагами, поэтому тот, кто держит оказывается в «замороженном» состоянии с этими позициями. Возможно, не до конца продумали этот механизм, потому что поставили людей в такую ситуацию. Обычно это не делается нарочно, скорее впопыхах. Мы сами стараемся разобраться до конца", — прокомментировал Родзянко.
РИА Новости: последние новости
В Совфеде ждут "достойный" ответ на удары по Сирии В Калининграде состоится конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение342
Москва назвала виновника химатаки в Сирии215
Кремль призвал россиян не играть в прятки510
МИД предупредил россиян об угрозе30
Кобзон доставлен в больницу173
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение