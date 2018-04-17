Российско-германская палата призвала не усиливать санкции против России

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) после новых санкций США в отношении России призывает западных политиков не усиливать далее санкционные меры против Москвы, говорится в сообщении палаты.

"Эти действия делают международный бизнес заложником санкций, — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп . — Москва и Запад должны найти способ разрешения конфликтов в Сирии и на Украине и сделать ставку не на эскалацию конфликта, а его деэскалацию".

"Немецкие компании инвестируют в Россию больше любого другого иностранного бизнеса. Так было, так есть и так будет", — уверен Шепп.

По данным палаты, немецкий бизнес представлен в России почти 5 тысячами компаний. По данным Бундесбанка, прямые немецкие инвестиции в Россию в 2017 году составили почти 1,6 миллиарда евро — это рекорд с 2010 года и первый существенный рост с момента введения двусторонних санкций в 2014 году.