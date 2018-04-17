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Российско-германская палата призвала не усиливать санкции против России
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Российско-германская палата призвала не усиливать санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) после новых санкций США в отношении России призывает западных политиков не усиливать далее санкционные меры против Москвы, говорится в сообщении палаты.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
"Эти действия делают международный бизнес заложником санкций, — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп. — Москва и Запад должны найти способ разрешения конфликтов в Сирии и на Украине и сделать ставку не на эскалацию конфликта, а его деэскалацию".
"Немецкие компании инвестируют в Россию больше любого другого иностранного бизнеса. Так было, так есть и так будет", — уверен Шепп.
По данным палаты, немецкий бизнес представлен в России почти 5 тысячами компаний. По данным Бундесбанка, прямые немецкие инвестиции в Россию в 2017 году составили почти 1,6 миллиарда евро — это рекорд с 2010 года и первый существенный рост с момента введения двусторонних санкций в 2014 году.
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