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Акции «Русала», ГАЗа и ГДР En+ торгуются хуже рынка на санкционных рисках
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Акции «Русала», ГАЗа и ГДР En+ торгуются хуже рынка на санкционных рисках 

Прайм 20 минут назад
Акции подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала", ГАЗа и глобальные депозитарные расписки En+ в понедельник торгуются хуже рынка на фоне опасений по поводу санкционных рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 11.08 мск акции «Русала» дешевели на 6,2%, Горьковского автозавода — на 2,3%, ГДР En+ — на 2,9%. Индекс Мосбиржи к этому часу снижался на 0,4%.
Ранее в понедельник бумаги «Русала» дешевели на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ — до 403 рублей (-7,4%), обновив исторический минимум.
В пятницу австралийско-британский горнорудный концерн Rio Tinto заявил, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за включения российской компании в санкционный список минфина США.
США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
Позднее США сообщили о возможности введения новых санкций против РФ. Так, в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
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