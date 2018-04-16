Акции «Русала», ГАЗа и ГДР En+ торгуются хуже рынка на санкционных рисках

К 11.08 мск акции «Русала» дешевели на 6,2%, Горьковского автозавода — на 2,3%, ГДР En+ — на 2,9%. Индекс Мосбиржи к этому часу снижался на 0,4%.

Ранее в понедельник бумаги «Русала» дешевели на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ — до 403 рублей (-7,4%), обновив исторический минимум.

В пятницу австралийско-британский горнорудный концерн Rio Tinto заявил, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за включения российской компании в санкционный список минфина США

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».