Причины смерти пятимесячной девочки выясняют в Миассе

Следователи в Миассе устанавливают обстоятельства смерти пятимесячной девочки, тело которой нашли в квартире одного из домов, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, ребёнка без признаков жизни мать обнаружила днём 14 апреля.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не найдено. Проводится доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее следователи в Миассе начали проверку по факту смерти семилетнего пациента одной из городских больниц.