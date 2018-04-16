RUVDS собрал гиков вместе с Geektimes и Habrahabr

Российский хостинг-провайдер RUVDS совместно с крупнейшим в Европе ресурсом для IT-специалистов Habrahabr и его спутником Geektimes организовали мероприятие, посвященное тому, как рассказывать о технологиях и гаджетах просто и понятно. «На семинаре шла речь о том, как можно использовать площадку в корпоративных целях, о чем и в каком формате стоит писать и чем заинтересовать пользователей» — пояснил директор RUVDS по маркетингу Айрат Зарипов

Помимо информационной поддержки и организации онлайн-трансляции RUVDS угостили гостей Хабрабургерами и напитками собственного бренда Smart Admin. За бургеры отвечала команда сети закусочных Burger Heroes, совместно с которой RUVDS и Habrahabr выпустили бургер, являющийся, по мнению создателей, в прямом и переносном смысле слова «пищей для мозга». Мероприятие посетили представители крупнейших игроков российского рынка IT: Headhunter, Техносерв, Туту.ру, Group-IB и другие.

RUVDS — динамично развивающийся хостинг-провайдер VPS-серверов, специализируется на оказании услуг IAAS корпоративного класса. Среди партнеров компании крупнейшие финансовые институты АО ФИНАМ и группа БКС, Национальный расчетный депозитарий ( Московская биржа ), АО «ВЦИОМ» , компания «Гарс-Телеком», оператор такси Gett, Delivery Club и многие другие. В марте 2016 года компания Huawei стала партнером RUVDS, оснастив дата-центр компании в Москве аппаратной инфраструктурой и платформой виртуализации.