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RUVDS собрал гиков вместе с Geektimes и Habrahabr
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RUVDS собрал гиков вместе с Geektimes и Habrahabr 

Hi-News.ru 57 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Российский хостинг-провайдер RUVDS совместно с крупнейшим в Европе ресурсом для IT-специалистов Habrahabr и его спутником Geektimes организовали мероприятие, посвященное тому, как рассказывать о технологиях и гаджетах просто и понятно. «На семинаре шла речь о том, как можно использовать площадку в корпоративных целях, о чем и в каком формате стоит писать и чем заинтересовать пользователей» — пояснил директор RUVDS по маркетингу Айрат Зарипов.
Помимо информационной поддержки и организации онлайн-трансляции RUVDS угостили гостей Хабрабургерами и напитками собственного бренда Smart Admin. За бургеры отвечала команда сети закусочных Burger Heroes, совместно с которой RUVDS и Habrahabr выпустили бургер, являющийся, по мнению создателей, в прямом и переносном смысле слова «пищей для мозга». Мероприятие посетили представители крупнейших игроков российского рынка IT: Headhunter, Техносерв, Туту.ру, Group-IB и другие.
RUVDS — динамично развивающийся хостинг-провайдер VPS-серверов, специализируется на оказании услуг IAAS корпоративного класса. Среди партнеров компании крупнейшие финансовые институты АО ФИНАМ и группа БКС, Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», компания «Гарс-Телеком», оператор такси Gett, Delivery Club и многие другие. В марте 2016 года компания Huawei стала партнером RUVDS, оснастив дата-центр компании в Москве аппаратной инфраструктурой и платформой виртуализации.
В январе 2017 года компании, в последнее время налаживающие все более тесное партнерство в сфере облачных технологий и VDS, ввели в эксплуатацию гермозону класса надежности TIER IV в дата-центре Deltalis в швейцарском Аттингхаузене. Дата-центр аккредитован Европейской комиссией Euro Cloud с максимально возможным рейтингом — 5*.
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