Как Невский обвел ордынцев 

Александр Ярославич прославился двумя победами: на Чудском озере над немецкими рыцарями и на Неве над шведами. Однако русский полководец участвовал и в других не менее важных военных кампаниях.
Как известно, Александр Ярославич выстраивал гибкую политику взаимоотношений с Золотой Ордой. «Заключив союз с Ордой, он подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был завоёван монголами», — писал о Невском академик РАН Валентин Янин.
Тем не менее, целый ряд исследователей считает, что покорность Орде была лишь внешним проявлением политики Александра, который стремился максимально снизить зависимость русских земель от Золотой Орды.
В 1259 году насилие и злоупотребления ордынских откупщиков вызвали череду восстаний в Новгороде, через три года протестные выступления подхватили жители Ростова, Владимира, Суздаля и Ярославля. Народные вече постановили изгнать ханских «бесерменов» из городских пределов.
Принято считать, что антимонгольские выступления носили стихийный характер. Однако их широкая распространенность позволяет предположить, что все действия бунтовщиков кем-то координировались.
Кандидат исторических наук Всеволод Меркулов допускает, что существовало общее руководство антимонгольскими восстаниями. Он пишет: «логично предположить, что по городам рассылались гонцы, которые должны были обеспечить одновременность. Кроме того, на подобные мысли наводит и география народных выступлений, которые происходили таким образом, чтобы не только нанести максимальный урон захватчикам, но и отрезать им путь к отступлению».
Русские летописи на этот счет молчат. Все, кроме Устюжской. В ней содержится весьма интересное сообщение, датируемое 1262 годом: «И прииде на Устюг грамота от Великого Князя Олександра Ярославовича, что татар побивати». В это время на Руси князь Александр Ярославич был только один — Невский.
По мнению краеведов, наибольшее количество топонимов, отражавших сопротивление монголо-татарам, наблюдается в северо-восточной Руси — вотчинных землях великого князя Александра Ярославича. В частности, об этом может свидетельствовать населенный пункт Трепарево на реке Ворсмице. По Хлебниковскому летописцу, здесь произошла битва между русскими и монголо-татарами, которым задали «трёпку». Татары обратились в бегство, но по легенде были настигнуты в том месте, где теперь находится деревня Душилово.
Как известно из летописных источников, Александр пообещал ордынским ханам найти и наказать виновных в неповиновении и бунтах. Однако, так никто не был найден и, тем более, наказан. Более того, по всем городам были перебиты практически все ордынские сборщики податей. С этого времени татары отказываются ехать за откупом, передав права на сбор дани русским князьям.
Всеволод Меркулов полагает, что в Орде подозревали Александра Невского и его окружение в подготовке восстаний, так как невозможно было не заметить их одновременности. «А главное — восстание произошло и в родовой вотчине князя, в Переяславле. Это логически объясняет его внезапную смерть после поездки в ханскую ставку в следующем году. Предполагается, что он был отравлен, и умер 14 ноября 1263 года в Городце», — заключает историк.