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Подмосквье ожидает участие в «Библионочи» не менее 20 тысяч участников
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Подмосквье ожидает участие в «Библионочи» не менее 20 тысяч участников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья рассчитывают на участие в «Библионочи» не менее 20 тысяч участников, — мероприятие проводится в регионе в седьмой раз, для любителей книг и чтения запланированы более 1 тысячи мероприятий, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.
"Библиотеки Подмосковья принимают участие в «Библионочи» седьмой раз. В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей", — сообщила региональный министр культуры Косарева.
Акция пройдет 21 апреля, добавляется в сообщении.
Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства продлевают время работы и предлагают читателям обширную познавательную программу.
rightВ Дмитровской центральной библиотеке, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, будет создана атмосфера библиотеки 20-х годов прошлого столетия: изба-читальня, конкурс плакатов, возможность подписать поздравительные открытки перьевыми ручками или с помощью печатных машинок. В Щелковской городской библиотеке организуют квест «Магия одной книги» по одной из самых издаваемых книге в мире — «Маленький принц» Экзюпери.
В Истринской центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова гостей ждет погружение в мир фэнтези, в котором участников будет сопровождать средневековая музыка от коллектива «Новый Иерусалим».
В Год Японии, объявленный в России в 2018 году, прикоснуться к традициям и культуре Страны восходящего солнца можно в Библиотеке эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. И. И. Морозова, в Центральной городской библиотеке Лыткарино и Воробьевской сельской библиотеке Рузского района, заключается в сообщении.
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