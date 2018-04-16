Подмосквье ожидает участие в «Библионочи» не менее 20 тысяч участников

"Библиотеки Подмосковья принимают участие в «Библионочи» седьмой раз. В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей", — сообщила региональный министр культуры Косарева.

Акция пройдет 21 апреля, добавляется в сообщении.

Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства продлевают время работы и предлагают читателям обширную познавательную программу.

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