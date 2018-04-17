Более тысячи культурных мероприятий запланировано в Подмосковье на «Библионочь‐2018»

21 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь». Библиотеки Подмосковья примут участие в социально‐культурном мероприятии, посвященному популяризации чтения, уже в седьмой раз, сообщает телеканал «360».

В пресс‐службе Министерства культуры Московской области рассказали, что в этом году организаторы запланировали более тысячи мероприятий по всему подмосковному региону.

Сообщается, что главной темой «Библионочи -2018» станет «Магия книги». Среди участников акции не только библиотеки, но и книжные магазины, музеи и арт-пространства, которые продлят время своей работы далеко за полночь, а вниманию посетителей предложат уникальную культурно-развлекательную программу.

По случаю своего 100-летнего юбилея, администрация дмитровской центральной библиотеки воссоздаст атмосферу 20-х годов прошлого столетия: перьевые ручки, печатные машинки, старые книги и плакаты. Организаторы обещают превратить это место в интерактивную «избу-читальню», а также провести ряд увлекательных конкурсов.

В Щелковской городской библиотеке проведут необычный интеллектуальный квест «Магия одной книги» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В Истринской центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова всех посетителей ждет «погружение в мир фэнтези», а также живое исполнение средневековой музыки от коллектива «Новый Иерусалим».

Для желающих прикоснуться к японским традициям, по случаю объявленного Года Японии России , двери Библиотеки эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческая библиотека им. И. И. Морозова будут открыты для посетителей почти всю ночь.