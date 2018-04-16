Россия разрабатывает уникальные предложения по продаже оружия

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США надеются на сотрудничество с Россией по предотвращению химатак в Сирии

В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном

Турция не откажется от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии