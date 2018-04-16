Полицейские в Магадане подвели итоги конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»

УМВД России по Магаданской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе».

Конкурс проводился по трём номинациям: лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики; лучший видеоролик и лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

В творческом состязании приняли участие 19 конкурсантов и коллективов из областного центра, Среднеканского, Хасынского, Ольского, Омсукчанского и Сусуманского городских округов.

Конкурсная комиссия, созданная из числа представителей УМВД России по Магаданской области, членов Общественного совета при УМВД, а также специалистов в области социальной рекламы, всего рассмотрела 25 работ.

Победителем в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» признана работа «Спасём жизнь вместе» Магаданского промышленного техникума.

Победителем в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» признана работа «Выбор не сложен — здоровье дороже» учреждение культуры «Среднеканская библиотечная система».

Победителем в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» признана работа «В счастливой жизни нет места наркотикам» коллектива Детского школьного самоуправления «До-ра-до» начальной общеобразовательной школы города Сусумана

Работы победителей регионального этапа направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе».