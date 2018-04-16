Полицейские в Магадане подвели итоги конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе» 

В УМВД России по Магаданской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе».
Конкурс проводился по трём номинациям: лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики; лучший видеоролик и лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
В творческом состязании приняли участие 19 конкурсантов и коллективов из областного центра, Среднеканского, Хасынского, Ольского, Омсукчанского и Сусуманского городских округов.
Конкурсная комиссия, созданная из числа представителей УМВД России по Магаданской области, членов Общественного совета при УМВД, а также специалистов в области социальной рекламы, всего рассмотрела 25 работ.
Победителем в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» признана работа «Спасём жизнь вместе» Магаданского промышленного техникума.
Победителем в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» признана работа «Выбор не сложен — здоровье дороже» учреждение культуры «Среднеканская библиотечная система».
Победителем в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» признана работа «В счастливой жизни нет места наркотикам» коллектива Детского школьного самоуправления «До-ра-до» начальной общеобразовательной школы города Сусумана.
Работы победителей регионального этапа направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе».