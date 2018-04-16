Политику США по расширению санкций сочли «безудержной» в МИД

Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС , и в «двадцатке», и на двусторонней основе со многими другими странами

— Сергей Рябков.

Накануне американский постпред при ООН Никки Хейли заявила о планах США объявить о новых санкциях в отношении России . По ее словам, ограничения будут связаны с ситуацией в Сирии . Речь идет об обвинениях в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которые якобы совершили сирийские военные. Москва эту информацию опровергла.

Рябков отметил, что в России наблюдают за тем, как участники международного сообщества отладили механизм функционирования своих экономических систем и операторов в условиях санкционного давления.

Я не думаю, что было бы правильно сейчас начинать вдаваться в детали, потому что в условиях неприкрытой экономической агрессии против России подробности могут быть обращены нам во вред.

— замглавы МИД РФ.

По словам Никки Хейли, новые антироссийские санкции США затронут компании, которые поставляли в Сирию технологии по производству химического оружия. Официально ограничения должны обнародовать в понедельник.