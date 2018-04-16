Политику США по расширению санкций сочли «безудержной» в МИД 

Российское министерство иностранных дел считает «безудержным» расширение Вашингтоном санкций по всем направлениям. Такое заявление 16 апреля сделал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает РИА «Новости».
Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в «двадцатке», и на двусторонней основе со многими другими странами
— Сергей Рябков.
Накануне американский постпред при ООН Никки Хейли заявила о планах США объявить о новых санкциях в отношении России. По ее словам, ограничения будут связаны с ситуацией в Сирии. Речь идет об обвинениях в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которые якобы совершили сирийские военные. Москва эту информацию опровергла.
Рябков отметил, что в России наблюдают за тем, как участники международного сообщества отладили механизм функционирования своих экономических систем и операторов в условиях санкционного давления.
Я не думаю, что было бы правильно сейчас начинать вдаваться в детали, потому что в условиях неприкрытой экономической агрессии против России подробности могут быть обращены нам во вред.
— замглавы МИД РФ.
По словам Никки Хейли, новые антироссийские санкции США затронут компании, которые поставляли в Сирию технологии по производству химического оружия. Официально ограничения должны обнародовать в понедельник.