МОБТИ направило 20 млн руб на закупку новых автомобилей и геодезических приборов в 2018 г

Московское областное бюро технической инвентаризации в 2018 году закупило новые геодезические приборы, компьютерную технику и автомобили на общую сумму порядка 20 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор МОБТИ Александр Беднягин.

«В настоящее время ведется обновление материально-технической базы предприятия. Мы закупаем геодезические приборы, компьютерную технику, новые автомобили. Так, в 2018 году купили 16 автомобилей, из которых пять уже брендированы, 10 комплектов геодезического оборудования, большое количество компьютеров для производственного персонала. Всего в обновление материально-технической базы вложено около 20 миллионов рублей», — сказал Беднягин.

Он также отметил, что обновление материально-технической базы МОБТИ позволит снизить стоимость оказываемых предприятием услуг.

«Цели масштабного обновления — создание комфортных рабочих мест для наших сотрудников и снижение стоимости услуг для наших клиентов, ведь более современное и качественное оборудование позволяет затрачивать меньше собственных ресурсов», — пояснил Беднягин.

Ранее он сообщил, что выручка Московского областного бюро технической инвентаризации в 2017 году составила более 1,5 миллиардов рублей, предприятие оказывает клиентам восемь услуг.