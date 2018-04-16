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МОБТИ направило 20 млн руб на закупку новых автомобилей и геодезических приборов в 2018 г
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МОБТИ направило 20 млн руб на закупку новых автомобилей и геодезических приборов в 2018 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московское областное бюро технической инвентаризации в 2018 году закупило новые геодезические приборы, компьютерную технику и автомобили на общую сумму порядка 20 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор МОБТИ Александр Беднягин.
«В настоящее время ведется обновление материально-технической базы предприятия. Мы закупаем геодезические приборы, компьютерную технику, новые автомобили. Так, в 2018 году купили 16 автомобилей, из которых пять уже брендированы, 10 комплектов геодезического оборудования, большое количество компьютеров для производственного персонала. Всего в обновление материально-технической базы вложено около 20 миллионов рублей», — сказал Беднягин.
Он также отметил, что обновление материально-технической базы МОБТИ позволит снизить стоимость оказываемых предприятием услуг.
«Цели масштабного обновления — создание комфортных рабочих мест для наших сотрудников и снижение стоимости услуг для наших клиентов, ведь более современное и качественное оборудование позволяет затрачивать меньше собственных ресурсов», — пояснил Беднягин.
Ранее он сообщил, что выручка Московского областного бюро технической инвентаризации в 2017 году составила более 1,5 миллиардов рублей, предприятие оказывает клиентам восемь услуг.
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