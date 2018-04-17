Эксперты прокомментировали собянинский законопроект о выборах мэра

Согласно законопроекту работа избирательных участков 9 сентября будет продлена на два часа, до 22:00, для удобства «уезжающих в выходные дни за пределы города».

Законопроект предполагает и другие изменения, в частности кандидатам на пост мэра можно будет назначать до 500 доверенных лиц вместо 100, а Общественная палата Москвы сможет назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

Эксперты считают, что это поможет улучшить явку, но она все равно не достигнет показателей последних выборов президента.

«Чтобы добиться больших результатов, можно было бы пойти дальше и в течение двух дней проводить голосование в мегаполисах, где многие на выходные уезжают на дачи», — заявил «Коммерсанту» глава ФоРГО Константин Костин , предположивший, что на выборах мэра 2018 года явка превысит показатели 2013 года, то есть, 32%.

«Вечер в Москве для голосования многим просто удобнее, чем утро», — считает политолог Константин Калачев

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