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Эксперты прокомментировали собянинский законопроект о выборах мэра
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Эксперты прокомментировали собянинский законопроект о выборах мэра 

Свободная пресса 48 минут назад
Фото: Главный региональный
18 апреля на заседании Мосгордумы будет рассмотрен законопроект, внесенный мэром столицы Сергеем Собяниным.
Согласно законопроекту работа избирательных участков 9 сентября будет продлена на два часа, до 22:00, для удобства «уезжающих в выходные дни за пределы города».
Законопроект предполагает и другие изменения, в частности кандидатам на пост мэра можно будет назначать до 500 доверенных лиц вместо 100, а Общественная палата Москвы сможет назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.
Эксперты считают, что это поможет улучшить явку, но она все равно не достигнет показателей последних выборов президента.
«Чтобы добиться больших результатов, можно было бы пойти дальше и в течение двух дней проводить голосование в мегаполисах, где многие на выходные уезжают на дачи», — заявил «Коммерсанту» глава ФоРГО Константин Костин, предположивший, что на выборах мэра 2018 года явка превысит показатели 2013 года, то есть, 32%.
«Вечер в Москве для голосования многим просто удобнее, чем утро», — считает политолог Константин Калачев.
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