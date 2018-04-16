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Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в ТиНАО
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Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке в ТиНАО, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В воскресенье, 15 апреля, на территории строительного объекта, расположенного в пос. Коммунарка, было обнаружено тело рабочего 1993 г. рождения с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, в ходе производства строительных работ потерпевший упал в шахту лифта строящегося объекта», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи опрашивают коллег погибшего и возможных очевидцев. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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