Агрохолдинг произвел 1,8 тонн розовой телятины в первом квартале 2018 года

АПХ «Мираторг» сообщает, что ферма по выращиванию молодняка молочного скота произвела 1 841 тонну розовой телятины в живом весе в первом квартале текущего года.

Инфраструктурный проект по выращиванию молодняка молочного скота является уникальным для России : это единственная в РФ ферма, производящая розовую телятину в промышленных масштабах. Проект был запущен в январе 2017 года на основе молочной фермы «Благодатенская», входящей в состав агрохолдинга — в 2017 году компания произвела 2 486 тонн розовой телятины.

На ферме по выращиванию молодняка КРС содержится порядка 19 300 голов. Из них 316 телят являются шлейфом поголовья собственной молочной фермы агрохолдинга, остальные поставлены производителями молока из 22 регионов РФ.

Молочные телята поступают на ферму в возрасте от трех дней и откармливаются по специальной технологии, что позволяет до достижения ими возраста восьми месяцев не только получить натуральный розовый цвет мяса, но произвести высококачественный продукт, содержащий большой процент легкоусвояемых белков и ценных микроэлементов. При откорме телят используются только натуральные корма без применения гормонов и стимуляторов роста.

«Мы видим растущий спрос на данный вид продукции и планируем в 2018 году увеличить объем производства до 7 800 тонн, а также рассматриваем возможность открытия в ближайшие несколько лет еще 2 ферм по производству розовой телятины», — сообщили в пресс-службе агрохолдинга.