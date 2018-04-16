Стены едут, дом стоит. Кто ответит за качество новостроек?

Жильцы дома № 9/2 по ул. 40 лет Октября в Кемерове несколько лет судились с застройщиком, чтобы заставить его отремонтировать новостройку. В конце прошлого года они наконец-то выиграли суд и уже даже получили на руки исполнительный лист. С похожей проблемой столкнулись и жители дома № 68 по пр. Шахтёров. Правда, судебные тяжбы у них ещё не закончились.

Погоня за миллионом

Буквально в первый год после сдачи дома по ул. 40 лет Октября новосёлы с удивлением обнаружили: крыша побежала, отмостки стали разрушаться, в нескольких квартирах потрескался потолок! Жильцы, а их 102 человека, потребовали у застройщика привести всё в порядок. Экспертиза доказала, что дом построили некачественно. Застройщик или поспешил, или решил сэкономить. Например, как отмечают эксперты в своём отчёте по дому, под гидроизоляционным слоем на кровле есть неровности, в которых и начала скапливаться вода. Также оказалось, что на фасаде практически нет утеплителя, парапет прикреплён ненадёжно, частично отсутствует вытяжная часть канализационных стояков.

И это только малая часть строительных недостатков, которые обнаружили эксперты. Но кемеровчане вынуждены были с этим жить и бояться, что в один прекрасный момент их дом перестанет быть пригодным для жилья. Этого же боятся и несчастные жильцы дома по пр. Шахтёров, многие из которых, кстати, ещё платят ипотеку. Несмотря на то, что дому всего восемь лет, межведомственная комиссия уже признала его частично аварийным из-за того, что отходит парапет. Как отмечают жители, стены дома буквально шатаются! Особенно это чувствуют жильцы крайних подъездов. На двери каждого подъезда даже объявление висит предупреждающее, что опасно проходить вдоль дома.

Максим Учватов

По мнению общественника, члена штаба ОНФ и одновременно жителя злополучной многоэтажки Максима Учватова, в том, что новые дома строят как придётся, виновата погоня за миллионами квадратных метров. При этом на второй план уходит безопасность и комфорт будущих жильцов. Вот и получается, что часто к новостройке не подберёшься: нет ни тротуара, ни парковки.

Контролёров много, толку мало

«Люди жалуются в управляющую компанию — их отправляют к застройщику. Идут к застройщику — отправляют в УК. Или ещё один вариант — отправляют в суд. А чтобы выиграть суд, нужны время и деньги на экспертизы. Дом по пр. Шахтёров странным образом признали «подлежащим ремонту с целью устранения недостатков, полученных в результате эксплуатации».

Александр Дымшиц

Хотя мы и юристы из общественной организации уверены: стены расшатали не жильцы! Во всём виновата некачественная стройка и слабый контроль со стороны строительного и технического надзора. Да и администрация города же есть, в конце концов! Мы будем держать под контролем ситуацию», — говорит член штаба ОНФ Александр Дымшиц.

Общественник советует: прежде, чем купить квартиру в новостройке, обратитесь в независимую экспертную организацию. Пусть специалист проверит, не упадёт ли на вас крыша через год. Стоит ли вообще брать ипотеку?

Татьяна Салдаева

«Мы как орган местного самоуправления действуем в рамках закона. Полномочиями контроля качества он нас не наделил, к сожалению. Наша роль заключается только в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию. Если застройщик предоставил весь пакет документов, то никаких оснований для отказа у нас попросту нет. Да, мы можем выйти с комиссией, но рекомендации, которые мы выдаём, не являются обязательными», — объясняет заместитель начальника управления городского развития администрации Кемерова Татьяна Салдаева.

Инспекция строительного надзора тоже говорит, что закон связал ей руки. «Надзор — это периодическая деятельность. Инспектор не живёт на стройке. Более того, к сожалению, он имеет право зайти на объект с проверкой только 12 раз. Если, например, мы берём одноподъездную пятиэтажку — это примерно год строительства. Т. е. мы можем выехать на неё не чаще чем раз в месяц. Чем больше этажей и подъездов, тем больше сроки строительства. А количество проверок при этом не изменяется. А ведь есть скрытые работы, которые потом проверить практически невозможно. Прежде чем сдать дом в эксплуатацию, эксперты лабораторно проверяют наличие вентиляции, уровень шума и т. д. Застройщик приносит нам готовые документы, и у нас нет оснований им не доверять», — объясняет и. о. начальника областной Инспекции государственного строительного надзора Евгений Дудаков. Вот и получается, что ещё вчера счастливый новосёл остаётся один у разбитого дома.