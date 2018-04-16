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Вечные ремонты: проблемы с водой возникли в части домов пяти округов Архангельска
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Вечные ремонты: проблемы с водой возникли в части домов пяти округов Архангельска 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В понедельник, 16 апреля, без воды остались жители ряда домов в Соломбале, Маймаксе, Майской Горке, Ломоносовском и Октябрьском округах. Ремонты на сетях продлятся до 17:00:
ул. Школьная, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 108, 108/1, 108/2, 162/1, 173;
ул. Пионерская, 142,149 (в/р);
ул. Стрелковая, 26/2, 26/3;
пр. Московский, 43/3;
ул. Тимме, 9, 9/1, 11, 11/1;
ул. Воскресенская, 112;
ул. Федора Абрамова, 16/1, 16/2;
пр. Никольский, 75, 116, 124, 126.
С 9 до 17 часов ограничат теплоснабжение на ул. Воскресенская, 6, пл. Ленина, 3, пр. Троицкий, 64, пр. Обводный канал, 8, 8/5, 10/4, 12, ул. Мещерского, 4. Перебои с электричеством будут с 9:00 до 17:00 на ул. Суфтина (1-й проезд), 2, 2/1, 4, 6 и ул. Суфтина, 4, 6.
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