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Проект строительства моста Благовещенск — Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму
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Проект строительства моста Благовещенск — Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Проект строительства трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.
"Проект строительства моста Благовещенск — Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму. Решение о включении проекта было принято на подкомиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева", — говорится в сообщении.
"Уникальный в своем роде проект трансграничного моста, реализуемый в Амурской области, требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Эта мера господдержки предполагает не финансирование проектов, а более качественную административную поддержку", — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур стартовало в конце 2016 года. Общая длина моста составит более одного километра. Пять опор расположатся на российской стороне, пять — на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 220 тысяч человек.
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