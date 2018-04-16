Проект строительства моста Благовещенск — Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апреля. / ТАСС /. Проект строительства трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму, сообщила пресс-служба правительства Амурской области

"Проект строительства моста Благовещенск — Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму. Решение о включении проекта было принято на подкомиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева ", — говорится в сообщении.

"Уникальный в своем роде проект трансграничного моста, реализуемый в Амурской области, требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Эта мера господдержки предполагает не финансирование проектов, а более качественную административную поддержку", — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов

Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур стартовало в конце 2016 года. Общая длина моста составит более одного километра. Пять опор расположатся на российской стороне, пять — на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения.