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В Нидерландах призвали к работе над мирным урегулированием в Сирии
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В Нидерландах призвали к работе над мирным урегулированием в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Политическое урегулирование по Сирии остается единственным возможным решением, сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Мы должны продолжать работать над мирным процессом через Совет безопасности (ООН)… Политическое решение — это единственное решение", — сказал он, отвечая в том числе на вопрос о возможности политического процесса по Сирии после прошедших авиаударов.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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