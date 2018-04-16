Минтранс: развитие портов Приморского края может активно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства или инфраструктурной ипотеки

Максим Соколов в Об этом заявил министр транспорта РФ поселке Врангель (Находкинский городской округ) на открытии движения поездов в новом железнодорожном парке станции Находка-Восточная. «Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по примеру Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, государственного частного партнерства. Это развитие терминала в северной части бухты», — сказал министр.

Создание перегрузочного комплекса «Север» на 20 млн т ежегодно предусмотрено комплексным планом развития узла Находка-Восточная. Еще в прошлом году инвестор АО «Открытый порт „Находка“ информировал о практически полном завершении подготовительных работ, предшествующих подписанию концессионного соглашения, и проводимых мероприятий по выбору организации для осуществления сопровождения проекта до заключения договора о концессии.

Механизм инфраструктурной ипотеки может быть применен для реализации проектов и по другим портовым зонам Приморского края . „Например, порт Зарубино , о котором много говорят и который находится в рамках коридора „Приморье-2“, — уточнил М. Соколов.

В свое время представители группы „Сумма“ говорили о возможности создания в Зарубино терминалов для перевалки зерна, генеральных грузов и контейнеров. Однако на настоящий момент там работает лишь один оператор — ООО „Морской порт в бухте Троицы“, грузооборот которого по итогам 2017 года составил не более 200 тыс. т.