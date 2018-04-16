Минтранс: развитие портов Приморского края может активно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства или инфраструктурной ипотеки 

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в поселке Врангель (Находкинский городской округ) на открытии движения поездов в новом железнодорожном парке станции Находка-Восточная. «Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по примеру Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, государственного частного партнерства. Это развитие терминала в северной части бухты», — сказал министр.
Создание перегрузочного комплекса «Север» на 20 млн т ежегодно предусмотрено комплексным планом развития узла Находка-Восточная. Еще в прошлом году инвестор АО «Открытый порт „Находка“ информировал о практически полном завершении подготовительных работ, предшествующих подписанию концессионного соглашения, и проводимых мероприятий по выбору организации для осуществления сопровождения проекта до заключения договора о концессии.
Механизм инфраструктурной ипотеки может быть применен для реализации проектов и по другим портовым зонам Приморского края. „Например, порт Зарубино, о котором много говорят и который находится в рамках коридора „Приморье-2“, — уточнил М. Соколов.
В свое время представители группы „Сумма“ говорили о возможности создания в Зарубино терминалов для перевалки зерна, генеральных грузов и контейнеров. Однако на настоящий момент там работает лишь один оператор — ООО „Морской порт в бухте Троицы“, грузооборот которого по итогам 2017 года составил не более 200 тыс. т.
15 апреля глава Минтранса принял участие в открытии нового парка отправления порожних вагонов на станции Находка-Восточная. В результате строительства ее пропускная способность увеличилась на 5 млн т. Построенная инфраструктура обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО „Восточный Порт“ и других портов бухты Врангеля. Также „Восточный Порт“ продолжает строительство второго парка необщего пользования „Новый“ для приема груженых углем поездов, прибывающих в АО „Восточный Порт“. Стройка реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Техническая спецификация подготовлена ОАО „РЖД“, финансирование строительства ведут ООО „Управляющая портовая компания“ и АО „Восточный Порт“. Инвестор направляет 4,7 млрд руб. на создание парка отправления порожних вагонов и парка „Новый“.