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В России создадут территории для беспилотного вождения
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В России создадут территории для беспилотного вождения 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Собственники автономных автомобилей-беспилотников получат налоговые льготы и защиту от хакерских атак. Также будут усилены меры безопасности для пешеходов. Подготовкой таких законодательных инициатив занимается специальная рабочая группа, сообщил "Российской газете" член Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, соруководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы Александр Гурко.
"Ожидается, что пройдет еще 3 — 5 лет, когда беспилотные транспортные средства будет безопасно эксплуатировать на дорогах общего пользования. Внедрение беспилотников в повседневную жизнь будет проходить разными темпами отдельно для каждого государства. Административные, нормативные, технологические и другие барьеры везде разные. Тем не менее к этому готовятся многие страны и их регионы. К примеру, 22 штата США приняли свои законы об автономных транспортных средствах. В Германии в прошлом году приняты поправки в законодательство о допуске беспилотников на дороги общего пользования", — рассказал А. Гурко.
Также очень активно развивается инфраструктура, новые стандарты связи. По его словам, все крупнейшие компании мира, разработчики микроэлектроники, системного оборудования формируют новый рынок устройств, систем, услуг, связанный с развитием автономного транспорта.
А. Гурко также рассказал, что предусмотрено внедрение специального сервиса коммуникации автомобилей с участниками дорожного движения (Vehicle to Pedestrian). Его реализация возможна в двух вариантах. Первый — приложение для телефона, которое поддерживает связь с находящимися рядом автомобилями, предупреждая о приближении человека. Второй вариант — размещение датчиков на пешеходных переходах. В обоих случаях происходит взаимное информирование.
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