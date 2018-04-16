Рыбный рынок и настоящие бурёнки: в Хабаровске готовят второй «Наш выбор 27» 

В Хабаровском крае продолжается подготовка ко второй международной выставке-ярмарке «Наш выбор — 27». В комитет потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности края уже поступают заявки от предпринимателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Основной площадкой на выставке-ярмарке, которая пройдет, как и в прошлом году, на краевой набережной, станет территория производителей, где гости смогут купить местную продукцию по сниженным ценам. Экспоместа разместят на площади у нового пешеходного фонтана. Более 80 предприятий уже подтвердили свое участие. Большинство их них — это местные производители и рестораторы, которые будут реализовывать самую востребованную среди населения продукцию. Также среди участников — крестьянко-фермерские хозяйства и предприятия рыбохозяйственного комплекса.
«В этом году мы решили предусмотреть для предприятий рыбохозяйственного комплекса отдельную зону. «Рыбный рынок» разметим рядом с лестницей, соединяющей стадион имени Ленина и улицу Серышева. Такой же подход будет применяться и с фермерами. Хочу отметить, что в этом году заявки начали поступать гораздо раньше. Предприниматели поняли, что выставка-ярмарка — это выгодно. Ожидается, что количество посетителей превысит 150 тысяч человек», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу.
Производители края совместно с комитетом уже начали продумывать оформление экспомест. Например, АО «Хорское», как и в прошлом году планирует сделать стилизованный загон, в котором разместятся корова и телята. Отдельную фотозону организует хабаровский племптицезавод — на набережной построят арт-объекты и вольер, где временно поселятся цыплята. Поступают заявки и от производителей из других регионов Дальнего Востока. Свое участие подтвердили компании из Приморского края и Амурской области. Заявки на выставку-ярмарку «Наш выбор 27» принимаются в режиме онлайн на сайте nashvybor27.ru до 1 июня. Необходимо заполнить анкету, в которой требуется указать название компании, официального представителя и контактные данные. Затем специалисты комитета свяжутся с предпринимателем, чтобы решить организационные вопросы.