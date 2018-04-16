Девелоперы из Японии и Краснодара готовы принять участие в реновации Перми 

В мероприятии также приняли участие представители региональных министерств, глава города Перми, руководитель ГБУ «Агентство инвестиционного развития».
Максим Решетников представил инвестиционный потенциал региона, а президенты обеих компаний расскзали об основных направлениях деятельности. Корпорации готовы вкладываться в крупные проекты и девеломпент, они рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. Прежде всего сотрудничество можт быть связано с вложениями в элитную недвижимость и управление крупными коммерческими объектами.
Напомним, ранее делегация Пермского края представляла инвестиционные проекты на Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual — Investment Meeting 2018».