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Девелоперы из Японии и Краснодара готовы принять участие в реновации Перми
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Девелоперы из Японии и Краснодара готовы принять участие в реновации Перми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мероприятии также приняли участие представители региональных министерств, глава города Перми, руководитель ГБУ «Агентство инвестиционного развития».
Максим Решетников представил инвестиционный потенциал региона, а президенты обеих компаний расскзали об основных направлениях деятельности. Корпорации готовы вкладываться в крупные проекты и девеломпент, они рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. Прежде всего сотрудничество можт быть связано с вложениями в элитную недвижимость и управление крупными коммерческими объектами.
Напомним, ранее делегация Пермского края представляла инвестиционные проекты на Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual — Investment Meeting 2018».
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