Шесть депутатов гордумы Ижевска сложили полномочия из-за некорректных деклараций о доходах

ИЖЕВСК , 19 апреля. / ТАСС /. Шесть депутатов городской думы Ижевска досрочно сложили с себя полномочия за неисполнение закона о противодействии коррупции в связи с некорректными сведениями, представленными в их декларациях о доходах, сообщил в четверг журналистам председатель городской думы Ижевска Олег Гарин

Прокуратура Октябрьского района Ижевска выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников в прошлом году, и в октябре 2017 года обратилась в гордуму Ижевска с требованием досрочно прекратить полномочия шести депутатов в связи с неисполнением ими обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции. Суд первой инстанции принял сторону надзорного ведомства, его решение обжаловала администрация Ижевска в Верховном суде Удмуртии . Последний в феврале 2018 года оставил решение районного суда без изменений.

Как сообщил прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев, выступая на сессии, основанием для прекращения полномочий депутата Иванова является «непредоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении своего несовершеннолетнего сына».

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин уточнил, что претензии прокуратуры к декларациям депутатов во всех случаях были разные. По его словам, мандаты тех депутатов, которых избрали по партийным спискам, передадут их однопартийцам, а на освободившиеся места самовыдвиженцев в сентябре 2018 года пройдут довыборы.

Гарин отметил, что случившееся может стать для депутатов жестким уроком, особенно накануне подачи деклараций за 2017 год. «Надо внимательно относиться к своим обязанностям, в том числе и к заполнению деклараций по тому имуществу, которое у тебя имеется. Поэтому, я думаю, что такого не повторится», — сказал он.