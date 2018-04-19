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Шесть депутатов гордумы Ижевска сложили полномочия из-за некорректных деклараций о доходах
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Шесть депутатов гордумы Ижевска сложили полномочия из-за некорректных деклараций о доходах 

ТАСС 1 час назад
Фото: d-kvadrat.ru
ИЖЕВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Шесть депутатов городской думы Ижевска досрочно сложили с себя полномочия за неисполнение закона о противодействии коррупции в связи с некорректными сведениями, представленными в их декларациях о доходах, сообщил в четверг журналистам председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.
Прокуратура Октябрьского района Ижевска выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах народных избранников в прошлом году, и в октябре 2017 года обратилась в гордуму Ижевска с требованием досрочно прекратить полномочия шести депутатов в связи с неисполнением ими обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции. Суд первой инстанции принял сторону надзорного ведомства, его решение обжаловала администрация Ижевска в Верховном суде Удмуртии. Последний в феврале 2018 года оставил решение районного суда без изменений.
"Шесть человек было: у нас уже [Денис] Балакин до этого ушел (22 марта — прим. ТАСС), [Дмитрий] Чистяков тоже сложил полномочия … И сегодня четверо", — сказал Гарин, отметив, что в четверг Денис Балакин, Дмитрий Чистяков, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов и Сергей Шишкин написали заявления по собственному желанию, а Сергея Иванова, отказавшегося писать заявление, лишили мандата в связи с исполнением решения суда по требованию прокуратуры.
Как сообщил прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев, выступая на сессии, основанием для прекращения полномочий депутата Иванова является «непредоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении своего несовершеннолетнего сына».
Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин уточнил, что претензии прокуратуры к декларациям депутатов во всех случаях были разные. По его словам, мандаты тех депутатов, которых избрали по партийным спискам, передадут их однопартийцам, а на освободившиеся места самовыдвиженцев в сентябре 2018 года пройдут довыборы.
Гарин отметил, что случившееся может стать для депутатов жестким уроком, особенно накануне подачи деклараций за 2017 год. «Надо внимательно относиться к своим обязанностям, в том числе и к заполнению деклараций по тому имуществу, которое у тебя имеется. Поэтому, я думаю, что такого не повторится», — сказал он.
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