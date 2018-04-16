Депутат ижевской думы Алексей Гарипов сложил полномочия

К Гарипову имелись претензии со стороны прокуратуры : он был одним из шести депутатов, которые представили неточные данные о доходе и имуществе, сообщает d-kvadrat.ru со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что депутаты гордумы Ижевска Денис Балакин и Александр Наговицын написали заявления о досрочном сложении полномочий.

Их ходатайства рассмотрят завтра, 22 марта. Оба народных избранника представляют «Единую Россию» , пишет «Коммерсант».

Известно, что республиканская прокуратура давно добивается аннулирования полномочий Дениса Балакина из-за того, что депутат подал декларацию о доходах за 2016 год с неполными сведениями.