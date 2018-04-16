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Депутат ижевской думы Алексей Гарипов сложил полномочия
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Трамп предъявил России новое обвинение

Депутат ижевской думы Алексей Гарипов сложил полномочия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
К Гарипову имелись претензии со стороны прокуратуры: он был одним из шести депутатов, которые представили неточные данные о доходе и имуществе, сообщает d-kvadrat.ru со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что депутаты гордумы Ижевска Денис Балакин и Александр Наговицын написали заявления о досрочном сложении полномочий.
Их ходатайства рассмотрят завтра, 22 марта. Оба народных избранника представляют «Единую Россию», пишет «Коммерсант».
Известно, что республиканская прокуратура давно добивается аннулирования полномочий Дениса Балакина из-за того, что депутат подал декларацию о доходах за 2016 год с неполными сведениями.
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