Костромичи обсуждают дико грязные улицы 

Костромичи в соцсетях обсуждают кучи мусора, которые стали видны, как только растаял снег, узнал KOSTROMA.TODAY. Особенно многих потрясли горы грязи на улице Подлипаева
Появились фото, на которых запечатлена переполненная урна, а рядом с ней гора хлама. В качестве мусорного бака здесь даже приспособили оттаявшую клумбу.
Это не урна, а клумба.
Такое зрелище вызвало бурное обсуждение у костромичей.
«Стандартно после пятницы и субботы. Я больше удивляюсь, когда такого не вижу в эти дни», — прокомментировал молодой человек.
Возник вопрос: нормально ли бросать мусор в переполненную урну?
В такую урну весь мусор явно не влезет.
«То, что люди бросают мусор там, где урна — это нормально. Вопрос в другом. Почему коммунальные службы города этот мусор вовремя не убирают?», — высказал свое негодование еще один пользователь соцсетей.
Его поддержали и другие костромичи.
Еще одна «мусорная» фотография сделана в центральной части города. Здесь, глядя на кучи хлама у контейнеров, хочется задать только один вопрос: имеется ли вообще управляющая компания?
Сложно поверить, что это — центр Костромы.
Кстати, с 9 апреля в Костроме стартовал месячник уборки города. На нем заняты не только коммунальщики, но и горожане, задействованные на общественных работах. Ежедневно общественные рабочие убирают и вывозят мусор с городских улиц. В сутки задействовано 84 единицы техники и 180 рабочих. Правда, судя по фотографиям, работы им еще предстоит немало.