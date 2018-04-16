Костромичи обсуждают дико грязные улицы

Костромичи в соцсетях обсуждают кучи мусора, которые стали видны, как только растаял снег, узнал KOSTROMA.TODAY. Особенно многих потрясли горы грязи на улице Подлипаева

Появились фото, на которых запечатлена переполненная урна, а рядом с ней гора хлама. В качестве мусорного бака здесь даже приспособили оттаявшую клумбу.

Это не урна, а клумба.

Такое зрелище вызвало бурное обсуждение у костромичей.

«Стандартно после пятницы и субботы. Я больше удивляюсь, когда такого не вижу в эти дни», — прокомментировал молодой человек.

Возник вопрос: нормально ли бросать мусор в переполненную урну?

В такую урну весь мусор явно не влезет.

«То, что люди бросают мусор там, где урна — это нормально. Вопрос в другом. Почему коммунальные службы города этот мусор вовремя не убирают?», — высказал свое негодование еще один пользователь соцсетей.

Его поддержали и другие костромичи.

Еще одна «мусорная» фотография сделана в центральной части города. Здесь, глядя на кучи хлама у контейнеров, хочется задать только один вопрос: имеется ли вообще управляющая компания?

Сложно поверить, что это — центр Костромы

Кстати, с 9 апреля в Костроме стартовал месячник уборки города. На нем заняты не только коммунальщики, но и горожане, задействованные на общественных работах. Ежедневно общественные рабочие убирают и вывозят мусор с городских улиц. В сутки задействовано 84 единицы техники и 180 рабочих. Правда, судя по фотографиям, работы им еще предстоит немало.