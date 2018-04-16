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В Нижегородской области наркоман шесть лет ездил по водительским правам
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В Нижегородской области наркоман шесть лет ездил по водительским правам 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нарушение выявлено в ходе проверки, проведенной Арзамасской городской прокуратурой.
Как было установлено надзорным ведомством, в 2011 году местный житель получил водительское удостоверение категории «В, С», а в апреле следующего года его поставили на учет в лечебном учреждении у врача-нарколога с диагнозом «наркомания».
Наличие подобного заболевания является препятствием для управления транспортным средством, в связи с чем городским прокурором был направлен иск в Арзамасский городской суд о прекращении действия водительских прав мужчины.
В январе 2018 года судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Судебной коллегией Нижегородского облсуда апелляция мужчины оставлена без удовлетворения.
Напомним, суд лишил 30-летнего наркомана водительских прав в Сарове.
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