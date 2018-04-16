В Нижегородской области наркоман шесть лет ездил по водительским правам

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нарушение выявлено в ходе проверки, проведенной Арзамасской городской прокуратурой

Как было установлено надзорным ведомством, в 2011 году местный житель получил водительское удостоверение категории «В, С», а в апреле следующего года его поставили на учет в лечебном учреждении у врача-нарколога с диагнозом «наркомания».

Наличие подобного заболевания является препятствием для управления транспортным средством, в связи с чем городским прокурором был направлен иск в Арзамасский городской суд о прекращении действия водительских прав мужчины.

В январе 2018 года судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебной коллегией Нижегородского облсуда апелляция мужчины оставлена без удовлетворения.