Отопление за индивидуальную плату: Минстрой готов перекроить механику тарифов в ЖКХ

Минстрой подготовил проект постановления, позволяющего россиянам оплачивать теплоснабжение своих квартир с учетом показателей индивидуальных приборов учета. Это позволит потребителям экономить на отоплении до 40%, уточнил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

Каждый из нас привык к своему температурному режиму. При этом, многоквартирный дом — это единый объект, и полностью перейти на индивидуальный учет было бы несправедливо, говорит замминистра. «Даже если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние. Поэтому мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — сказал Андрей Чибис, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Согласно документу, чтобы платить за тепло с учетом личного потребления, нужно чтобы в доме были установлены индивидуальные приборы учета или половина квартир имела специальные распределители. При соблюдении этих условий дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла — собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

Сейчас отопление оплачивается по нормативу или по общедомовому потреблению. Платить по индивидуальным приборам, которые есть во многих новостройках, собственники не могут. Для этого необходимо чтобы подобные приборы были установлены и работали во всех квартирах.

Идея индивидуального учета заключается в том, чтобы собственник платил за тепло столько, сколько потребил его в своей квартире. Плюс то, что ушло на отопление подъезда в расчете на жилплощадь.

Эксперты неоднозначно относятся к оплате тепла с учетом индивидуальных приборов. С одной стороны, это действительно может принести экономию потребителю. С другой стороны, еще больше запутать его в расчетах, которые и сейчас являются не всегда ясными.

Любой индивидуальный учет потребления выгоден потребителю. Особенно если это потребление можно технически регулировать. Например, устанавливать минимальную температуру во время отъездов или установить более низкую температуру для спальни, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина

"При установлении счетчиков проблема переплаты за тепло сверх нормы должна решиться. Граждане поймут ценность энергоэффективных капитальных ремонтов, возможно мы увидим долгожданное понижение платежей за ЖКУ, так как сегодня 80% от нашей платежки это оплата за тепло и другие ресурсы", — говорит она.

Ажиотажной установки индивидуальных приборов учета не стоит, считают эксперты. Собственники отнесутся к нововведению также осторожно, как это было с введением счетчиков учета горячей и холодной воды, полагает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Разница в потреблении и оплате будет анализироваться, обсуждаться экспертами и гражданами в соцсетях.

В большей степени это нововведение коснется новых домов, где уже существуют технические возможности для установки индивидуальных приборов учета тепла, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

При этом, есть опасность того, что такой расчет запутает собственников, полагает Светлана Разворотнева. У нас и сейчас есть претензии к счетам за тепло. К нам в год поступают порядка 40 тыс. обращений, и треть из них связана с начислением платы, отмечает эксперт.

"Начисление платы за тепло — это абсолютно запутанная схема, особенно там, где платежи делятся на 1/12 (на ежемесячные платежи независимо от отопительного периода). Если мы еще добавим оплату общедомовых нужд (ОДН), перерасчеты, то это может запутать все окончательно", — говорит Светлана Разворотнева.

Второй момент — денежная нагрузка может увеличиться на тех, у кого индивидуальные приборы не будут установлены, полагает эксперт.

"Не все же люди устанавливают индивидуальные приборы в доме, и причем не устанавливают те, кому это просто не по карману. И может быть такое, что на них и будет распределяться гораздо больший платеж", — считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль».

Небалансы тепла, которые накопились у ресурсника, скорее всего, перераспределяться на тех, кто не установил индивидуальные приборы, поясняет она.

Самим коммунальщикам установка индивидуальных приборов тепла крайне не выгодна, считают эксперты. Причина банальная — сокращение прибыли, поскольку нормативы традиционно выше фактического потребления «по счетчику», поэтому ресурсники и тормозят этот процесс.

Например, ресурсники могут не принимать в эксплуатацию приборы, а при его наличии все равно начислять плату по нормативу, предупреждает Светлана Разворотнева.

"Приборы учета снимают, везут на проверку, которая может длиться несколько месяцев, за это время, людям начисляют плату по нормативам и с повышающим коэффициентам", — говорит она.

Ресурсники делают все, чтобы этот ресурс был не учтен и чтобы люди платили больше и увеличивали прибыль, считает эксперт.

Для самих поставщиков коммунальных услуг и УК выгодна установка индивидуальных приборов тепла невыгодна, соглашается Вера Москвина. Сегодня мы закупаем тепло оптом и не имеем культуры его сбережения, заключает она.