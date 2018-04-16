Главы МИД ЕС заявят о «понимании» авиаударов по Сирии, сообщил источник

Обсуждение обстановки вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по «делу Скрипаля» станут ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран ЕС Люксембурге . Ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

"В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения его своих граждан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в проекте заключений говорится, что «Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия».

Вместе с тем, в проекте заключений встречи глав МИД ЕС вновь заявлено, что «нет военного решения конфликта в Сирии», сказал дипломат.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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