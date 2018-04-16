Пресс‑конференция об открытии дачного сезона в Подмосковье пройдет в РИАМО 18 апреля

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

• как в Подмосковье проходит подготовка к исполнению Закона «О садоводах»?

• почему сбор взносов на безналичной основе — это выгодно?

• продление «дачной амнистии», стоит ли ждать до 2020 года?

• у каких СНТ появятся подъездные дороги?

• особенности начисления налога на дачные постройки, нужно ли платить за баню и туалет?

• о внедрении практики раздельного сбора мусора на подмосковных дачах.

Также в ходе пресс-конференции будет представлен новый регламент содержания собак на дачах и анонсирована дата проведения традиционного Весеннего форума дачников.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.