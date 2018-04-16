Пресс‑конференция об открытии дачного сезона в Подмосковье пройдет в РИАМО 18 апреля 

В среду, 18 апреля, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Московской областной думы Никиты Чаплина, посвященная открытию дачного сезона в регионе.
В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
• как в Подмосковье проходит подготовка к исполнению Закона «О садоводах»?
• почему сбор взносов на безналичной основе — это выгодно?
• продление «дачной амнистии», стоит ли ждать до 2020 года?
• у каких СНТ появятся подъездные дороги?
• особенности начисления налога на дачные постройки, нужно ли платить за баню и туалет?
• о внедрении практики раздельного сбора мусора на подмосковных дачах.
Также в ходе пресс-конференции будет представлен новый регламент содержания собак на дачах и анонсирована дата проведения традиционного Весеннего форума дачников.
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