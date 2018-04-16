Основные работы по строительству храма на Борисовских прудах закончат к середине лета

Возведение храма между жилыми кварталами и Братеевским каскадным парком началось в начале 2016 года. Завершить строительство планируется в конце 2018 года. Кстати, выбор места и название братеевского храма не случайно. Оно связано с легендой о чудодейственном явлении св. Архангела Михаила.

На место строящегося храма в районе Братеево три года назад из Архангельской области привезли деревянную часовню на 100-120 человек. За основу был взят проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе. Сруб собрали за несколько дней и сейчас тут вовсю идут службы.

«По большим праздникам собирается полный храм», — рассказал настоятель протоиерей Иоанн Холкин.

А рядом с ним вовсю развернуто строительство нового большого храма на 500 человек. Точнее, храмового комплекса. Нижняя стилобатная часть высотой четыре метра отведена под дом причта, хозяйственные помещения, воскресную школу, а над ними уже разместится непосредственно церковь. Подняться в нее будет можно по главной широкой лестнице или на лифте.

Проект братеевского храма был выбран не случайно. Как пояснил отец Иоанн, от жилого комплекса к прудам рельеф местности сильно понижается. Чтобы храм был виден издалека, его и поставили на четырехметровый стилобат. Само же строение возвысится еще более чем на 30 метров от этой отметки.

Владимир Ресин рассказал, что комплекс будет пользоваться популярностью у местных жителей и не только. Поскольку строительство ведется на берегу реки в очень живописном месте, сюда часто приезжают молодожены. А когда храм будет введен, то скорее всего он станет любимым местом для венчаний.

«Недалеко также находится стартовая площадка по программе реновации, поэтому храм будет востребован жителями», — сказал депутат.

Строители уже завершили бетонирование сводов алтаря, сейчас ведется кирпичная кладка звонницы, а также сети сводов. Всего их будет шесть, а расположатся они в форме креста. настоятель надеется, что так полюбившийся прихожанам деревянный храм останется здесь и после возведения главного комплекса.

Настоятель предложил в будущем организовать сюда речной паломнический маршрут Братеево-Коломенское-Борисовские пруды. Верующие люди таким образом смогут посещать сразу несколько знаковых для Русской Православной Церкви мест.

Подрядчики пообещали завершить основные строительные работы уже этим летом, потом начнется отделка помещений. Владимир Ресин поручил рассмотреть вопрос о подключении к сетям, поскольку запуск комплекса намечен только на вторую половину следующего года, а зимовать сооружение должно в тепле. Это позволит вести там отделочные работы.