На реконструкцию Центральной набережной Волгограда потратят 500 млн

На обновление архитектурного ансамбля Набережной имени 62-й Армии в центре Волгограда уйдет полмиллиарда рублей. В бюджет города уже поступили средства в виде субсидии из региональной казны.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, так, 50 миллионов рублей потратят на капремонт центральной лестницы, а 354 миллиона рублей — на благоустройство парка на верхней террасе. В последнем вместо асфальта уложат гранитную и бетонную брусчатку, постелют газон, высадят деревья на площади 5,5 гектара, обустроят 11 километров автоматического поливочного водопровода. Кроме того, в парке сделают новый фонтан, сцену, амфитеатры, выставочные стенды, качели, велопарковки и скейт-площадку, детский городок, декоративное освещение.

Добавим, что обновление набережной завершится до 30 ноября 2018 года.