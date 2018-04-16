Шипилов летит в Нью-Йорк 

Сегодня, 16 апреля, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов улетит в США. Известно, чтоОн возглавит региональную делегацию для участия в 17-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
Отметим, что в минувшие выходные делегация России, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, посетила сирийский город Арбин, который был освобожден от боевиков. Губернатора сопровождал Шипилов.
Форум ООН по вопросам коренных народов пройдут в Нью-Йорке с 16 по 20 апреля. Известно, что первый замгубернатора ХМАО присоединится к югорской делегации сегодня.