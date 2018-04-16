На форуме «ЯрАктив» молодежь получила знания, важные для профессионального и карьерного роста

С 13 по 15 апреля в санатории «Малые Соли» прошел ежегодный молодежный форум «ЯрАктив». В этом году в юбилейном выезде приняли участие 120 молодых активистов из муниципальных районов и городских округов региона.

— «ЯрАктив» — это возможность для саморазвития молодых людей, для совершенствования тех компетенций, которые им интересны, — сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков . — В форуме участвуют действительно интересные спикеры, готовые поделиться с молодежью своим опытом и знаниями, помочь найти новые механизмы для дальнейшего роста, в том числе и карьерного.

Для участников форума была организована образовательная программа. Вместе со всей страной молодые люди написали «Тотальный диктант», приняли участие в дебатах. Также в рамках форума прошел «Час эксперта» со спикерами: директором научно-практического центра Международного союза СПО-ФДО, главным научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Ириной Фришман, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым и начальником отдела регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александром Левитом

Практические навыки участники форума получили на мастер-классах и в рамках работы в группах. Занятия были посвящены социальным инициативам: «Патриотическое воспитание», «Гражданские инициативы», «Пресс-центр», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодые лидеры муниципальных районов и городских округов».

Гражданские активисты и представители общественных объединений прошли подготовку к форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Одна из задач — повышение конкурентоспособности для участия в грантовых конкурсах. Представители пресс-центра получили возможность развития навыков работы в медиасреде: создание качественных видео— и фотоматериалов, разработка дизайнерских макетов, а также ведение аккаунтов в социальных сетях.