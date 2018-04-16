Отличники «Тотального диктанта» бесплатно скачают 10 книг в онлайн-магазине

Отличники «Тотального диктанта» смогут бесплатно скачать 10 книг в интернет-магазине электронных книг и получат сертификаты на образовательные услуги сроком на 1 год, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области

Всего в минувшую субботу в образовательной акции приняло участие 870 калининградцев. «Тотальный диктант» жители региона писали уже в пятый раз.

«Работы проверят филологи. Анализируя ошибки и затруднения участников, специалисты затем пишут научные работы в области современного русского языка», — говорят в пресс-службе.