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Отличники «Тотального диктанта» бесплатно скачают 10 книг в онлайн-магазине
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Отличники «Тотального диктанта» бесплатно скачают 10 книг в онлайн-магазине 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Отличники «Тотального диктанта» смогут бесплатно скачать 10 книг в интернет-магазине электронных книг и получат сертификаты на образовательные услуги сроком на 1 год, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Всего в минувшую субботу в образовательной акции приняло участие 870 калининградцев. «Тотальный диктант» жители региона писали уже в пятый раз.
«Работы проверят филологи. Анализируя ошибки и затруднения участников, специалисты затем пишут научные работы в области современного русского языка», — говорят в пресс-службе.
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